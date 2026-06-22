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НовостиЧто происходит22 июня 2026 16:54

Крымский мост снова перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту в очередной раз перекрыли
Алексей ЕЛАГИН
Движение автомобилей по Крымскому мосту в очередной раз перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту в очередной раз перекрыли

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту в очередной раз перекрыли. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении.

Соответствующая информация была опубликована в 19.36.

Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Их также призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.