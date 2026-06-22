Крымский мост вновь открыли для машин

Движение автомобилей по Крымскому мосту оставалось перекрытым ровно час Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Как сообщалось ранее, движение авто временно перекрыли. Соответствующая информация появилась в 19.36. Людей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие.

В 20.36 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.