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НовостиЧто происходит22 июня 2026 17:43

Крымский мост вновь открыли для машин

Движение автомобилей по Крымскому мосту оставалось перекрытым ровно час
Алексей ЕЛАГИН
Движение автомобилей по Крымскому мосту оставалось перекрытым ровно час

Движение автомобилей по Крымскому мосту оставалось перекрытым ровно час

Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Как сообщалось ранее, движение авто временно перекрыли. Соответствующая информация появилась в 19.36. Людей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие.

В 20.36 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.