Над Крымом и другими регионами сбили 141 беспилотник

Средства ПВО уничтожили 141 беспилотник над Крымом и другими регионами 22 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 141 беспилотник над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с семи утра до восьми вечера.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве сообщили, что часть дронов сбили над Крымом, а также над Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской и Орловской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.