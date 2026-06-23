Курорты Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха в коттеджах в июне и июле

Алушта Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ялта, Евпатория, Феодосия, Судак, Алупка и Алушта значатся в рейтинге локаций, где чаще всего арендуют коттеджи.

«Первое место разделили сразу три города – Ялта, Ейск и Евпатория . На втором месте Феодосия, а на третьем – Осташков», - сотрудники сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали самые востребованные направления для отдыха в коттеджах в июне и июле 2026.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха в коттеджах в июне и июле (средняя стоимость ночи в рублях / средняя продолжительность поездки):

Ялта, 5865 /9;

Ейск, 4754 / 9

Евпатория, 5551/9;

Феодосия, 5434/8;

Осташков, 9650/4;

Судак, 5556/8;

Алупка, 3737/10;

Анапа, 6331/ 9;

Алушта, 8388/8;

Должанская, 5215/ 7.