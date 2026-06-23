Курорты Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха в коттеджах в июне и июле

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Ялта, Евпатория, Феодосия, Судак, Алупка и Алушта значатся в рейтинге локаций, где чаще всего арендуют коттеджи.
«Первое место разделили сразу три города – Ялта, Ейск и Евпатория . На втором месте Феодосия, а на третьем – Осташков», - сотрудники сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали самые востребованные направления для отдыха в коттеджах в июне и июле 2026.
Топ-10 самых популярных направлений для отдыха в коттеджах в июне и июле (средняя стоимость ночи в рублях / средняя продолжительность поездки):
Ялта, 5865 /9;
Ейск, 4754 / 9
Евпатория, 5551/9;
Феодосия, 5434/8;
Осташков, 9650/4;
Судак, 5556/8;
Алупка, 3737/10;
Анапа, 6331/ 9;
Алушта, 8388/8;
Должанская, 5215/ 7.