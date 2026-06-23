«ЛизаАлерт» Крым: пропал 23-летний житель Бахчисарайского района

Данил Логинов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

В Бахчисарайском районе разыскивают 23-летнего без вести пропавшего из села Тенистое . В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым сообщили, с 16 июня 2026 о местонахождении Данила Алексеевича Логинова нет никаких сведений.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Приметы: рост - 174 сантиметра, телосложение обычное, волосы темно-русого оттенка, глаза светло-карие.

В день исчезновения на нем была черная футболка, такого же цвета спортивные брюки и кеды.

Координаторы отряда обращаются ко всем, кто может располагать какой-либо информацией о пропавшем, с просьбой незамедлительно связаться с диспетчерами «ЛизаАлерт» по бесплатному номеру 8 (800) 700-54-52 или по единому телефону экстренных служб 112.