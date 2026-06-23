Первые укусы клещей регистрируются уже в январе месяце. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала текущего года в Крыму и Севастополе зафиксировано 15 случаев иксодового клещевого боррелиоза, информирует пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что с начала 2026 года количество обращений жителей полуострова в медицинские учреждения по поводу укусов клещей оказалось ниже, чем в прошлом году. При этом в прошлом году количество случаев иксодового клещевого боррелиоза за аналогичный период было ниже и составило 13.

В Крыму клещи наиболее активны дважды в год — весной, в мае, и осенью, в августе-сентябре. Однако первые укусы регистрируют уже в январе.