Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
С начала текущего года в Крыму и Севастополе зафиксировано 15 случаев иксодового клещевого боррелиоза, информирует пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что с начала 2026 года количество обращений жителей полуострова в медицинские учреждения по поводу укусов клещей оказалось ниже, чем в прошлом году. При этом в прошлом году количество случаев иксодового клещевого боррелиоза за аналогичный период было ниже и составило 13.
В Крыму клещи наиболее активны дважды в год — весной, в мае, и осенью, в августе-сентябре. Однако первые укусы регистрируют уже в январе.