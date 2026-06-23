Электроснабжение в городах и районах Крыма нарушено из-за сбоев в сетях

Специалисты проводят аварийные работы по восстановлению электроснабжения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму 23 июня из-за технических сбоев возникли проблемы с электроснабжением. Без света остались четыре города и четыре района полуострова.

По данным «Крымэнерго», электричество отсутствует в Евпатории, Саках, Красноперекопске и Джанкое, а также в Красноперекопском, Сакском, Джанкойском и Красногвардейском районах. Специалисты проводят аварийные работы, устраняя неполадки.

На предприятии сообщили, что электроснабжение будет восстановлено ориентировочно в течение суток.