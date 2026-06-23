Новосибирская художница создает мозаику для музеев от Италии до Мексики

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Аделаида Рош уже почти девять лет занимается мозаикой, доказывая, что это искусство выходит далеко за рамки декора. Ее работы хранятся в частных коллекциях и музеях по всему миру — от Италии до Мексики.

Аделаида начинала со школьных коллажей, а затем отправилась в Италию — страну с единственной в мире профильной школой мозаичистов, где освоила техники от античных до современных. Сегодня она создает реалистичные портреты и динамичные панно из натурального камня.

Одна из самых сложных работ — портрет Моники Беллуччи размером 50 на 50 см с множеством мелких деталей. На него ушло три месяца, но он принес победу в конкурсе. Также Аделаида создала портрет погибшего шахтера для музея в США.

География ее проектов обширна: Россия, Канада, Израиль, США, Аргентина, Турция. Ее работы есть в музеях Нижней Калифорнии (Мексика) и Пенсильвании (США). В родном Новосибирске самый известный публичный проект — украшение фасада кинотеатра «Победа»: 299 мозаичных птиц и один комар.

С 26 июня по 12 июля Аделаида примет участие в первом в России симпозиуме мозаичистов в Санкт-Петербурге — как художник и соорганизатор. Новую работу она посвятит Сибири.

«Я хочу показать миру, что мозаика — это не только декор. Это молодое, быстро развивающееся искусство», — рассказала мастер в беседе с корреспондентом «Горсайта».