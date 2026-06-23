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НовостиЧто происходит23 июня 2026 7:53

Проблемы с водоснабжением из-за отключения электричества возникли в Евпатории

Отключения электроэнергии в городе привели к обесточиванию объектов водоснабжения
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Евпатории нет воды.

В Евпатории нет воды.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Евпатории из-за отключения электроэнергии возникли сложности с подачей воды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Вода Крыма».

После восстановления энергоснабжения начался запуск и наполнение городской системы. Бригада развоздушивает высотные участки. Насосное оборудование станции второго подъема работает нестабильно, поскольку напрямую зависит от подачи стабильного напряжения в сети.

Водовозка доставит воду на социальные объекты по заявкам, которые принимаются в диспетчерской по телефону +7 (979) 014-53-68.