Проблемы с водоснабжением из-за отключения электричества возникли в Евпатории

В Евпатории нет воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Евпатории из-за отключения электроэнергии возникли сложности с подачей воды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Вода Крыма».

После восстановления энергоснабжения начался запуск и наполнение городской системы. Бригада развоздушивает высотные участки. Насосное оборудование станции второго подъема работает нестабильно, поскольку напрямую зависит от подачи стабильного напряжения в сети.

Водовозка доставит воду на социальные объекты по заявкам, которые принимаются в диспетчерской по телефону +7 (979) 014-53-68.