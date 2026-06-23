Под угрозой уголовного дела пенсионер из Керчи отдал мошенникам 7 млн рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.
В Керчи пенсионер стал жертвой мошенников, потеряв 7 миллионов рублей под угрозой уголовного преследования. Об этом информирует пресс-служба МВД Крыма.
Потерпевший 71-летний пенсионер потерял крупную сумму денег после того, как ответил на звонок незнакомца, представившегося якобы сотрудником Федеральной службы по финансовому мониторингу. Собеседник сообщил мужчине, что он должен в срочном порядке задекларировать и подтвердить законность всех имеющихся у него денежных средств, а если он этого не сделает, то его ждет уголовная ответственность.
Доверчивый пенсионер, поддавшись панике, собрал все свои сбережения в разной валюте в общей сумме примерно на 7 миллионов рублей и передал их «курьеру».
Всего в Крыму с 15 по 21 июня жертвами дистанционных мошенников стали 39 человек. Они потеряли более 21 миллиона рублей.