Под угрозой уголовного дела пенсионер из Керчи отдал мошенникам 7 млн рублей

Пенсионер из Керчи потерял 7 млн рублей из‑за звонка мошенника. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Керчи пенсионер стал жертвой мошенников, потеряв 7 миллионов рублей под угрозой уголовного преследования. Об этом информирует пресс-служба МВД Крыма.

Потерпевший 71-летний пенсионер потерял крупную сумму денег после того, как ответил на звонок незнакомца, представившегося якобы сотрудником Федеральной службы по финансовому мониторингу. Собеседник сообщил мужчине, что он должен в срочном порядке задекларировать и подтвердить законность всех имеющихся у него денежных средств, а если он этого не сделает, то его ждет уголовная ответственность.

Доверчивый пенсионер, поддавшись панике, собрал все свои сбережения в разной валюте в общей сумме примерно на 7 миллионов рублей и передал их «курьеру».

Всего в Крыму с 15 по 21 июня жертвами дистанционных мошенников стали 39 человек. Они потеряли более 21 миллиона рублей.