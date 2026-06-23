В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 750 автомобилей Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 12.00 вторника, 23 июня, в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 750 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 750 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около трех часов. При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Со стороны Тамани скоплений транспорта в настоящее время нет.