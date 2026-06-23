Крымчанам рассказали, как кататься на велосипеде без вреда для здоровья

Эксперты советуют периодически ездить стоя и правильно подбирать седло Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Велосипед — отличная альтернатива ходьбе при проблемах с коленями. Как «Крымской газете» рассказал врач-кинезитерапевт Андрей Воропинов, важны индивидуальный подбор нагрузки, режима и высоты седла.

«Вертикальной осевой нагрузки на велотренажере нет, как, например, при ходьбе, поэтому пациенты, которые при проблемах с коленными суставами занимаются на велотренажере, только улучшают свое состояние», - отметил врач.

Чтобы правильно установить седло, нужно поставить педали «на 6 часов» (одну вверх, другую вниз) и коснуться пяткой нижней педали. Если нога полностью выпрямлена — высота правильная. Если колено согнуто — седло слишком низко, это создает опасную нагрузку на суставы.

Эксперты советуют периодически ездить стоя и правильно подбирать седло: его широкая часть должна быть в два раза шире расстояния между седалищными костями. Альтернатива — «безносые» седла, которые меньше сдавливают артерии, но снижают стабильность.