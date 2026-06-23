Свыше 3,5 тонн некачественной продукции продавалось на рынке «Привоз» в Симферополе

Фото: Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора

Инспекторы Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили ряд серьезных нарушений ветеринарного законодательства предпринимателями на крымском рынке.

Специалисты провели серию проверок торговых точек на рынке «Привоз» в Симферополе, в ходе которых было обнаружено, что часть продукции реализовывалась без ветеринарных документов и с истекшим сроком годности. Также на ней отсутствовала обязательная маркировка.

Так, у одного индивидуального предпринимателя, занимавшегося продажей мясной продукции, обнаружили 134 кг мяса без сопроводительных документов, 531 кг продукции без маркировки и 64 кг мяса с истекшим сроком годности. У другого индивидуального предпринимателя было найдено 32 кг мяса птицы в ассортименте без ветеринарно-сопроводительных документов. Еще одна проверка выявила продажу 393,5 кг рыбы без маркировки и 266,8 кг мясной продукции без ветеринарных сопроводительных документов.

Кроме того, на рынке при изготовлении готовых блюд использовалось сырье неизвестного происхождения, а сама продукция продавалась без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов.

«По итогам проведенных надзорных мероприятий установлено, что общий вес выявленной продукции с нарушениями составил 3549,7 кг», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Россельхознадзор принял меры по фактам нарушений ветеринарного законодательства и продолжит следить за ситуацией на рынке.