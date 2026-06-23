Крымские ученые вошли в состав Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов

Фото: официальный сайт Национального центра «Россия»

Сотрудники Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова вошли в число учредителей регионального отделения общероссийской организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов» (ВОИР). Делегацию полуострова на съезде в Москве представили начальник Проектного офиса Иван Соболевский, начальник Научно-производственного центра инжиниринговых технологий Эрвин Умеров и ассистент кафедры электромеханики и сварки Андрей Томников.

Съезд стал историческим событием, открывшим новый этап развития легендарного объединения. Приветственный адрес Президента РФ Владимира Путина зачитал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Также выступили министр науки и высшего образования Валерий Фальков и председатель ВОИР Владимир Кононов.

Участие крымской делегации — важный шаг для развития регионального отделения ВОИР, которое действует на базе КИПУ. Университет традиционно является точкой притяжения изобретателей и рационализаторов полуострова.

«Обновление деятельности профессионального сообщества открывает новые возможности для студентов, преподавателей и молодых ученых Крыма, которые могут внести свой вклад в технологическое развитие страны», — отметили в университете.