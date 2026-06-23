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НовостиОбщество23 июня 2026 14:25

Авербух будет добиваться разъяснений по поводу приостановки тренировок в Крыму

Ограничения будут действовать до 1 сентября
Алексей ЕЛАГИН
Авербух будет добиваться разъяснений по поводу приостановки тренировок в Крыму

Авербух будет добиваться разъяснений по поводу приостановки тренировок в Крыму

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух будет добиваться разъяснений по поводу приостановки тренировок и спортивных мероприятий в Крыму.

Как сообщалось ранее, до 1 сентября в Крыму приостановили все спортивные мероприятия, а также тренировки.

«Мы будем связываться, чтобы получить разъяснения», – рассказал Авербух порталу Sport24.

По его словам, в случае получения распоряжения катки закроют до осени. Продюсер напомнил, что нечто подобное уже было во время пандемии коронавируса. В таком случае, по словам бывшего фигуриста, будет проводиться ревизия объектов.