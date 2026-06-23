Зоолог Дудкин: восстановление популяции хамсы может помочь победить медуз в Азовском море

В июле-августе Азовское море с большой долей вероятности снова заполонят медузы Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Биомасса медуз в Азовском море за шесть лет выросла с 14 тысяч тонн до 4,5 миллионов тонн. Одна из главных причин — перелов хамсы, ее естественного конкурента.

Долгие годы хамсы вылавливали больше, чем позволял естественный прирост. В результате освободилась экологическая ниша, которую заняли медузы. Этому также способствовало повышение солености моря. Теперь медузы поедают икру и личинки рыбы, конкурируя с ней за планктон, рассказал «КП-Ростов-на-Дону» зоолог Сергей Дудкин.

В 2023–2024 годах, когда промысел временно переключился на черноморскую хамсу, популяция в Азовском море начала восстанавливаться, а количество медуз сокращаться. Но в минувшую зиму черноморская хамса ушла к берегам Турции, и суда вновь вернулись к азовскому промыслу.

По мнению ученого, необходим разумный компромисс:

- Я не предлагаю полностью отказаться от промысла хамсы. Ее можно вылавливать с начала ноября до конца декабря, когда она жирнее и вкуснее всего. Но после Нового года целесообразно вводить запрет на добычу, чтобы рыба успела дать потомство, - отметил Сергей Дудкин.

Также следует ограничить сброс сточных вод в Дон, Кубань и малые реки — загрязнение фосфором и азотом провоцирует цветение воды, что способствует размножению медуз.

Альтернатива — освоение запасов кильки в Каспийском море, но для перевода крупных судов требуются значительные затраты (около 180 млн рублей). Без господдержки предприятия не справятся. Вопрос экологии требует системного подхода, уверен зоолог.