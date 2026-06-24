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НовостиОбщество24 июня 2026 2:51

Погода на 24 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 31 градуса

На Крымском полуострове действует штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
Алушта

Алушта

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

23 июня на полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Тепло 27...29°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23°...+27°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Алуште +24°...+27°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Евпатории +25°…+26°, западный ветер 5-6 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Керчи +26°...+28°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +24°… +27°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Черноморском +24°…+26°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +26°… +29°, северный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Бахчисарае +25°…+28°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

Температура воды в Черном море +19 …+22 °, в Азовском +23°.