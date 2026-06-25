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НовостиОбщество25 июня 2026 1:54

Погода на 25 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 31 градуса

На Крымском полуострове действует штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
В Крыму начался купальный сезон

В Крыму начался купальный сезон

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

25 июня на полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Тепло 27...29°

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23°...+26°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Алуште +24°...+26°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Евпатории +25°…+26°, юго-западный ветер 5-6 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Керчи +26°...+27°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +24°… +26°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Черноморском +24°…+26°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +28°… +30°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Бахчисарае +25°…+28°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

Температура воды в Черном море +19 …+22 °, в Азовском +26°.