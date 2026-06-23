Серия землетрясений на полуострове может длиться до полутора месяцев

Ученый Вахрушев: вероятность сильного землетрясения в Крыму мала Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Доцент Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев в эфире «Радио Крым» рассказал о сейсмической обстановке на полуострове. По его словам, продолжительность серии землетрясений бывает разной.

«Это может закончиться буквально за два дня, и тогда только приборы будут фиксировать толчки», - пояснил он.

Толчки, по словам ученого, могут иметь совершенно разный характер и разную периодичность повторения. При этом Вахрушев отметил, что вероятность сильного землетрясения в Крыму мала.