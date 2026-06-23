Два крымских поезда четыре дня будут отправляться из Крыма раньше графика

Фото: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

Со среды, 24 июня, по субботу, 27 июня, два поезда будут отправляться из Крыма раньше графика. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Так, поезд Севастополь – Санкт-Петербург отправится из Керчи в 23.10. Изначально это должно было произойти в 23.55. Пассажиров доставят в Керчь на автобусе. Он выедет из Севастополя в 15.30 вместо 16.30. В Керчь автобус прибудет не позже 22.30.

Поезд Симферополь – Москва отправится из Керчи в 23.20 вместо 00.55. Пассажиров также довезут на автобусе. Время его отправления изменили с 20.15 на 19.00. Автобус прибудет в Керчь не позже 22.30.

«Также вы можете добраться до места посадки в поезд или до места отдыха самостоятельно», – говорится в сообщении.