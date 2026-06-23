Эксперт назвал причины серии землетрясений у берегов Севастополя Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Игорь Вахрушев назвал причины серии землетрясений у берегов Севастополя. Об этом эксперт рассказал в эфире «Радио Крым».

Ученый назвал полуостров сейсмоактивным регионом. Он добавил, что Крым относится к зоне умеренной сейсмичности.

«Основной вопрос заключается в том, может ли наступить более крупное сейсмическое событие, которое повлияет на нашу инфраструктуру, нанесет ущерб жизни граждан», – сказал Вахрушев.

Доцент назвал призвал причину сейсмоактивности. Дело в том, что движение Аравийской плиты на север вызывает напряжения в земной коре. По словам ученого, речь идет о нескольких миллиметрах в год. Такой показатель не являет значительным для человека. Однако для геологических процессов эти значения ощутимы.