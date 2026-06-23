Новак доложил Путину о мерах по решению проблем с топливом в Крыму Фото: REUTERS.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак доложил президенту нашей страны Владимиру Путину о мерах по решению проблем с топливом в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Ситуацию на топливном рынке Новак назвал непростой, но контролируемой. Вице-премьер заверил, что правительство принимает все меры для стабильного обеспечения жителей топливом. По его словам, разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива. Зампред правительства добавил, что это позволяет решать проблемы с логистикой, которые возникают в отдельных регионах и на отдельных АЗС.

«Особое внимание по Вашему поручению уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам», – сказал Новак Путину.

Вице-премьер рассказал, что сейчас в нашей стране действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Аналогичное решение могут принять и в отношении дизельного топлива. На всех НПЗ максимально увеличили мощности их использования, а также сократили сроки ремонтов. Кроме того, плановые работы перенесли на более поздние сроки. ФАС следит за ценами на топливо и при необходимости принимает меры.

«Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались, стимулируем также увеличение поставок дополнительных объемов на внутренний рынок», – сообщил Новак.

По его словам, в этой связи в ближайшее время будет изменено налоговое законодательство.