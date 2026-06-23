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НовостиОбщество23 июня 2026 17:23

Крючков пообещал бесперебойную работу общественного транспорта в Крыму

Автобусы получают топливо в первую очередь
Алексей ЕЛАГИН
Крючков пообещал бесперебойную работу общественного транспорта в Крыму

Крючков пообещал бесперебойную работу общественного транспорта в Крыму

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на дефицит бензина, общественный транспорт в Крыму будет работать без перебоев. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, весь общественный транспорт получает топливо в приоритетном порядке. Это позволяет обеспечить стабильное сообщение для жителей. Советник попросил сообщать о любых нарушениях в движении общественного транспорта главе Крыма Сергею Аксенову в социальных сетях.

«Он видит все комментарии, и будут оперативно приниматься решения», – заверил Крючков.