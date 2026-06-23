В Крыму житель Подмосковья пытался продать 446 граммов наркотиков: его посадили на 11 лет

В Крыму приезжий пытался продать 446 граммов наркотиков и получил 11 лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте 35-летнего жителя Московской области признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В июне 2025 года житель Подмосковья через интернет-магазин купил как минимум 350 граммов мефедрона, а также 96 граммов марихуаны. Наркотики приезжий собирался продать. Было возбуждено уголовное дело.

«Подсудимый вину в совершении преступления признал частично», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, у жителя Подмосковья конфисковали телефон и ноутбук, которые тот использовал для заказа наркотиков и их оплаты в криптовалюте.