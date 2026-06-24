Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит24 июня 2026 5:24

В Севастополе из-за отключения электричества не ходят троллейбусы

Кроме того, отменена работа некоторых автобусных маршрутов
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Севастополе корректируют работу общественного транспорта из-за перебоев с электричеством.

В Севастополе корректируют работу общественного транспорта из-за перебоев с электричеством.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 24 июня в Севастополе троллейбусы не вышли на маршруты из-за отсутствия электричества в контактной сети, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут», — объявил глава города.

Кроме того, для компенсации транспорта на самых востребованных направлениях сегодня не будут работать автобусы, курсирующие по маршруту № 35, 41, 75, 84 и 129.

Развожаев также предупредил жителей и гостей города о дорожной обстановке. В данный момент часть улицы Чернореченской перекрыта для движения, в связи с чем водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты и учитывать время в пути.