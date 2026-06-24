В Севастополе из-за отключения электричества не ходят троллейбусы

В Севастополе корректируют работу общественного транспорта из-за перебоев с электричеством. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 24 июня в Севастополе троллейбусы не вышли на маршруты из-за отсутствия электричества в контактной сети, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут», — объявил глава города.

Кроме того, для компенсации транспорта на самых востребованных направлениях сегодня не будут работать автобусы, курсирующие по маршруту № 35, 41, 75, 84 и 129.

Развожаев также предупредил жителей и гостей города о дорожной обстановке. В данный момент часть улицы Чернореченской перекрыта для движения, в связи с чем водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты и учитывать время в пути.