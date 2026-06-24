Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для спонтанных поездок в июне

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Ялта значится в рейтинге локаций, куда приезжают без особых раздумий в первый месяц лета.
«На первом месте Москва, на втором Санкт-Петербург, а на третьем Сочи», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали востребованные направления в июне 2026, где брони жилья были сделаны за один-два дня до начала проживания.
Город счастья на Южном берегу Крыма замыкает «десятку».
Топ-10 самых популярных направлений для спонтанных поездок в июне 2026(средняя стоимость ночи в рублях):
Москва, 4566;
Санкт-Петербург, 4266;
Сочи, 3435;
Казань, 5285;
Краснодар, 3550;
Анапа, 3972;
Геленджик, 4389;
Нижний Новгород, 5660;
Волгоград, 4062;
Ялта, 4096.