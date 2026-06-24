«ЛизаАлерт» Крым: пропала 31-летняя женщина

Фериде Муса (Аликаева). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым сообщили, что пропала 31-летняя Муса (Аликаева) Фериде Сеидбеляловна, село Партизаны, Кировский район – город Симферополь.

С 23 июня 2026 года ее местонахождение неизвестно.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Приметы без вести пропавшей: 162 сантиметров рост, худенькая, темно-русые волосы, карие глаза.

Фериде Муса (Аликаева) была одета в ветровку, джинсы и белые кроссовки. У крымчанки с собой был рюкзак.

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о пропавшей, связаться с диспетчерами «ЛизаАлерт» по бесплатному номеру 8 (800) 700-54-52 или по единому телефону экстренных служб 112.