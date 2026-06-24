Перед Крымским мостом скопилось более 800 автомобилей

Проезда по Крымскому мосту ожидают 820 автомобилей. Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

С утра 24 июня перед Крымским мостом сохраняют очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон, о чем свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.

Так, по состоянию на 10 часов утра в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 40 транспортных средств. В то же время ручного досмотра со стороны Керчи ожидали 780 автомобилей.

«Время ожидания около трех часов», — отметили в сообщении.

Примерно с 3:30 движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто и возобновилось в 4:10. В 8:30 утра его снова приостановили и снова открыли в 9 утра.