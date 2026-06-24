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НовостиЧто происходит24 июня 2026 7:39

Перед Крымским мостом скопилось более 800 автомобилей

Больше всего автомобилистов ожидают проезда со стороны Керчи
Анастасия БУРМИСТРОВА
Проезда по Крымскому мосту ожидают 820 автомобилей.

Проезда по Крымскому мосту ожидают 820 автомобилей.

Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

С утра 24 июня перед Крымским мостом сохраняют очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон, о чем свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.

Так, по состоянию на 10 часов утра в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 40 транспортных средств. В то же время ручного досмотра со стороны Керчи ожидали 780 автомобилей.

«Время ожидания около трех часов», — отметили в сообщении.

Примерно с 3:30 движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто и возобновилось в 4:10. В 8:30 утра его снова приостановили и снова открыли в 9 утра.