Град, ливни и шквалистый ветер: в Крыму объявлено экстренное предупреждение

В Крыму 24 июня объявлено экстренное предупреждение из-за плохой погоды. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий объявлено в Крыму 24 июня.

В некоторых районах ожидаются интенсивные осадки, грозы и град, а также шквалистый ветер, достигающий скорости до 17 метров в секунду.

В управлении МЧС призвали жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности. Пешеходам рекомендовано исключить выходы в горно-лесную местность, так как в таких районах возрастает риск схода селевых потоков и падения деревьев. Водителям также следует быть внимательными на дорогах.