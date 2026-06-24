Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит24 июня 2026 8:13

Град, ливни и шквалистый ветер: в Крыму объявлено экстренное предупреждение

Ливни и сильный ветер ожидаются 24 июня в Крыму
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Крыму 24 июня объявлено экстренное предупреждение из-за плохой погоды.

В Крыму 24 июня объявлено экстренное предупреждение из-за плохой погоды.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий объявлено в Крыму 24 июня.

В некоторых районах ожидаются интенсивные осадки, грозы и град, а также шквалистый ветер, достигающий скорости до 17 метров в секунду.

В управлении МЧС призвали жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности. Пешеходам рекомендовано исключить выходы в горно-лесную местность, так как в таких районах возрастает риск схода селевых потоков и падения деревьев. Водителям также следует быть внимательными на дорогах.