Из-за отключений электричества в Ялте могут перенести часть медицинских процедур Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 24 июня, из-за отключений электричества в Ялте могут перенести часть медицинских процедур. Об этом сообщили в пресс-службе ЯММЦ ФМБА России.

«В связи с возможными отключениями электроэнергии некоторые виды обследований и процедур могут быть перенесены на другое время», – говорится в сообщении.

В медучреждении просят людей отнестись к этой ситуации с пониманием. О переносе визита пациентов предупредят сотрудники колл-центра. В ЯММЦ просят людей отвечать на вызовы.