Новосибирец идет пешком в Сочи и мечтает обойти Крым

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Новосибирец Максим Алексеев, 12 лет проработавший фрилансером, решил кардинально сменить жизнь. Он отправился в пеший поход до Сочи, чтобы насладиться природой, замедлиться и перестать работать только ради денег.

Максим ушел в путь неделю назад, уже преодолел более 120 километров и планирует добраться до Сочи к зиме. В день он проходит 25–30 километров, ночует в палатке, раз в пять дней останавливается в гостинице. Вес рюкзака — 25 кг.

Главная цель — не расстояние, а состояние.

«Это скорее медитация с красивыми видами, во время которой хочется заглянуть вглубь себя», — рассказал путешественник «Горсайту».

Дорога уже подарила ему яркие моменты: стая гусей, принявшая его за своего, ночевка с видом на взлетные полосы Толмачево, поддержка дальнобойщиков и незнакомцев. С собой у Максима всего 5 тысяч рублей, крупы, протеин и чай. Дальше он планирует идти через Омск, затем по маршруту на выбор — через Курган, Тюмень, Челябинск или Екатеринбург.

В планах — не только Сочи и Абхазия. В дальнейшем он мечтает обойти Крымский полуостров, а также добраться до Москвы и Санкт-Петербурга.