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НовостиЧто происходит24 июня 2026 9:45

В Крыму и других регионах России задержаны 128 нелегальных оружейников

ФСБ, МВД и Росгвардия пресекли незаконный оборот оружия
Анастасия БУРМИСТРОВА
Спецслужбы выявили 45 подпольных оружейных мастерских в 53 регионах России.

Спецслужбы выявили 45 подпольных оружейных мастерских в 53 регионах России.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С апреля по май 2026 года сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли незаконный оборот оружия в Крыму и 52 регионах России. В том числе пресечена деятельность лиц, восстанавливавших боевые свойства оружия в подпольных мастерских и сбывавших его.

«Задержаны 128 нелегальных оружейников, по адресам их проживания проведены следственные действия», — отметили в пресс-службе ФСБ России.

Во время оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъяли 301 единицу огнестрельного оружия, 788 гранат, более 111 кг взрывчатых веществ и свыше 189 тысяч патронов разного калибра. Кроме того, закрыто 45 подпольных мастерских, где модернизировали оружие и производили боеприпасы.