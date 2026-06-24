В Симферополе будут отключать газ

Часть Симферополя и два села останутся без газа 1 июля Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В следующую среду, 1 июля, Симферополь и два села частично останутся без газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымгазсети».

Газ собираются отключить в восемь утра. Такое решение связано с выполнением работ. Планируется, что они завершатся в шесть вечера. В это время часть симферопольских улиц останется без газа. Кроме того, отключение затронет Мирное и Дубки.

Список адресов, которые останутся без газа, опубликован ниже.

Симферополь: ул. Тав-Даир, ул. Аджи- Эли, ул. Чешмеджи, ул. Дертколь, ул. Дерекой, ул. Буюк – Яшлав, ул. Къылымтай, ул. Карагач, ул. Армутлык, пер. Армутлык, ул. Мемет Нузет, ул. Фотисала, ул. Кок-Козь, ул. Орталан, ул. Хайри – Эмир Заде, ул. Уркуста, ул. Булганак, ул. Мисхор, ул. Буджак, ул. Коктебель, ул. Каралез, ул. Шамиля Алядина, ул. Мерхамет, ул. Долинная, ул. Жемчужная, ул. Жасминовая.

Мирное: ул. Кезлев, ул. Ак - Меджит, ул. Алма - Тамак, ул. Каранфиль, ул. Кастерина, ул. Григоренко, пер. Григоренко, ул. Муса Мамут, пер. Муса Мамут, СТ «Домостроитель».

Перовское сельское поселение: с. Дубки, массив Дубки – 2.