Эксперт Соболев: у тех, кто взял льготную ипотеку, с 1 июля ничего не изменится

Эксперт Соболев объяснил, как с 1 июля будет работать семейная ипотека в России Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля 2026 года в России меняются условия льготной семейной ипотеки. Об этом «Кубань 24» рассказал директор Краснодарского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Эдуард Соболев.

Для тех, кто оформит кредит после 1 июля, срок действия льготной ставки сократят до 15 лет. Исключение — заемщики, которые внесут более 50% стоимости недвижимости: для них льготный период сохранится на весь срок кредитования. Также обсуждается возможность дифференцированной ставки в зависимости от числа детей: чем больше детей в семье, тем ниже ставка.

Сейчас семейная ипотека выдается под 6%. Банкам из бюджета компенсируется недополученная прибыль по формуле «ключевая ставка + 3,5%». С 1 июля эту компенсацию планируют сократить до 2%. Это связано с желанием сэкономить бюджетные средства — даже снижение на 1,5–2 процентных пункта экономит около полутриллиона рублей.

Для тех, кто уже взял льготную ипотеку, ничего не изменится. При этом, по мнению эксперта, через 15 лет ключевая ставка будет существенно ниже (5–8%), и заемщики будут платить около 7–9% — то есть не намного больше текущих 6%.

«Все решения, которые принимаются сейчас, призваны сбалансировать бюджетные расходы и сохранить привлекательность программы для семей с детьми», — резюмировал Соболев.