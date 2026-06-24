Избил и вколол неизвестное вещество: симферопольца будут судить за похищение человека

Житель Симферополя пойдет под суд за похищение своего знакомого Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе местного жителя обвиняют в похищении человека с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В октябре 2021 года трое мужчин решили похитить своего знакомого. Сообщники выследили его около одного из магазинов. Мужчину насильно усадили в автомобиль и доставили в реабилитационный центр.

«Удерживая мужчину, сообщники нанесли ему множество ударов руками и ногами в область головы и тела», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что пострадавшему ввели инъекцию с неустановленным веществом. Это было сделано для подавления сопротивления.

Было возбуждено уголовное дело. Двух сообщников приговорили к длительному лишению свободы. Третий мужчина скрывался, но спустя время его удалось найти. Уголовное дело направили в суд.