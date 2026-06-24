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НовостиЧто происходит24 июня 2026 10:39

Избил и вколол неизвестное вещество: симферопольца будут судить за похищение человека

Житель Симферополя пойдет под суд за похищение своего знакомого
Алексей ЕЛАГИН
Житель Симферополя пойдет под суд за похищение своего знакомого

Житель Симферополя пойдет под суд за похищение своего знакомого

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе местного жителя обвиняют в похищении человека с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В октябре 2021 года трое мужчин решили похитить своего знакомого. Сообщники выследили его около одного из магазинов. Мужчину насильно усадили в автомобиль и доставили в реабилитационный центр.

«Удерживая мужчину, сообщники нанесли ему множество ударов руками и ногами в область головы и тела», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что пострадавшему ввели инъекцию с неустановленным веществом. Это было сделано для подавления сопротивления.

Было возбуждено уголовное дело. Двух сообщников приговорили к длительному лишению свободы. Третий мужчина скрывался, но спустя время его удалось найти. Уголовное дело направили в суд.