В Оханском округе Пермского края с 2027 года начнут взимать туристический налог

В 2025 году туристический налог позволил муниципалитетам Пермского края пополнить бюджеты практически на 60 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Думы Оханского муниципального округа приняли решение о введении туристического налога. Новый платеж будет распространяться на организации и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и других объектах размещения, передают наши коллеги из пермского издания Business Class.

Ставка будет расти поэтапно: с 1% в 2027 году, 2% в 2028-м, 3% в 2029-м, 4% в 2030-м и до 5% с 2031 года. От налога освободят несовершеннолетних гостей в возрасте до 18 лет. По оценке местной администрации, дополнительные поступления в бюджет в 2027 году составят около 900 тысяч рублей.