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НовостиОбщество24 июня 2026 11:17

В Краснодаре с начала года зафиксировано больше 9 тысяч нарушений парковки

Рейды проводятся регулярно
Ирина ГЕРЦ
Рейды по выявлению нарушений проводятся регулярно

Рейды по выявлению нарушений проводятся регулярно

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция Краснодара подвела итоги работы за 2026 год. К административной ответственности привлечено 9345 водителей, 8639 автомобилей эвакуированы на штрафстоянку.

Рейды проводятся круглосуточно. Особое внимание — парковке на местах для инвалидов: составлено 410 материалов. В ходе очередной проверки 19 июня с улицы Циолковского эвакуировали машину, припаркованную на пешеходном переходе, сообщает kubnews.ru.

ГИБДД напоминает: стоянка на переходах и ближе 5 метров перед ними — под особым контролем. Такие нарушения угрожают безопасности пешеходов и провоцируют аварии. Рейды направлены на борьбу со стихийной парковкой, обеспечение проезда спецтранспорта и повышение безопасности на дорогах.