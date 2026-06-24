В Симферополе и пяти селах отключили свет

Симферополь и пять сел частично остались без электричества 24 июня Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 24 июня, Симферополь и пять сел частично остались без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Так, в Симферопольском районе отключили свет в пяти селах. Частично обесточенными оказались села Дубки, Новозбурьевка, Ключи, Перово и Молочное.

Еще одно аварийное отключение произошло в Симферополь. Без света остался район Московского кольца. Обесточенными оказались улицы Киевская, Гагарина, Стрелковая, Ростовская и Никанорова, а также прилегающие улицы и переулки.

«Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа», – говорится в сообщении.