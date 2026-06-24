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НовостиОбщество24 июня 2026 12:46

Свыше 40 лифтов обновят в многоэтажках Крыма к сентябрю

На эти цели направлено порядка 150 миллионов рублей
Анастасия БУРМИСТРОВА
В многоэтажках Крыма заменят старые лифты.

В многоэтажках Крыма заменят старые лифты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

До сентября 2026 года в многоквартирных домах Республики Крым планируется заменить 43 устаревших лифта, сообщает «Крым 24».

По словам заместителя генерального директора регионального фонда капитального ремонта Сергея Корниенко, в Симферополе замене подлежат 26 лифтов, в Ялте — 6, в Саках и Евпатории — по 5, и один в Алуште. Новое оборудование рассчитано на 25 лет службы.

На проведение работ по замене лифтов из республиканского и федерального бюджетов выделено около 150 миллионов рублей.