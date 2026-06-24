Крымчанин хранил патроны, найденные в 2000 году: ему вынесли приговор

Крымчанин выслушал приговор за хранение найденных в 2000 году патронов Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Раздольненского района Крыма признали виновным в незаконном хранении боеприпасов, найденных более 25 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

В 2000 году крымчанин нашел патроны. Житель Раздольненского района принес эти боеприпасы домой. Мужчина хранил патроны в хозпостройке, пока их не изъяли правоохранители. Было возбуждено уголовное дело. Мужчина признал свою вину.

«Он пояснил, что из найденных патронов планировал сделать грузила для рыбалки», – говорится в сообщении.

Мужчину приговорили к двум месяцам ограничения свободы.