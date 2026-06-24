Психолог Рапопорт: готовиться к поступлению ребенка в школу нужно заранее

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Поступление в первый класс - стресс для всей семьи. Родители часто сомневаются: готов ли их ребенок к школе. Если есть объективные причины для отсрочки, не стоит бояться пропустить год, ведь радость от учебы и друзей важнее раннего старта. Если же родители, наоборот, слишком тревожатся, лучше обратиться к специалисту.

Кризисный и социальный психолог Антон Рапопорт рассказал «Крымской газете», что готовиться к поступлению в школу стоит заранее. И в этот период лучше ограничить время, проводимое за гаджетами.

«Школа предъявляет высокие требования: знание букв, геометрических фигур, счета, сказок. Поддерживайте ребенка, интересуйтесь его делами, создавайте положительный образ школы. Не сравнивайте с другими и не предъявляйте завышенных требований - ошибки должны становиться частью положительного опыта», - подчеркнул специалист.