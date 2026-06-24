Из-за непогоды «Крымэнерго» работает в режиме повышенной готовности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В связи с непогодой ГУП РК «Крымэнерго» работает в режиме повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Как сообщалось ранее, в Крыму объявили экстренное предупреждение на среду, 24 июня. В некоторых районах ожидаются интенсивные осадки, грозы и град. Кроме того, скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду. В МЧС призвали людей соблюдать меры безопасности.

В «Крымэнерго» предупредили, что из-за непогоды могу возникнуть аварии в электросетях.

«На предприятии действует режим повышенной готовности», – говорится в сообщении.