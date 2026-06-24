Ученый рассказал о сложностях изучения древних костей из пещеры Таврида

Фото: пещера «Таврида»/официальный сайт комплекса

Научный сотрудник пещеры Таврида Богдан Зайцев в эфире «Радио Крым» рассказал о методах, которые используют ученые при работе с древними костями.

«Прежде всего, это морфология — изучение формы костей. Мы анализируем анатомические особенности, проводим тщательные измерения (морфометрию) с помощью штангенциркулей. Затем сравниваем находки с ближайшими современными родственниками, чтобы понять, есть ли различия и можно ли говорить о новом виде», — пояснил палеонтолог.

Он также отметил, что ученым часто приходится работать не с целыми скелетами, а лишь с отдельными фрагментами. Это значительно усложняет идентификацию вида и требует особого внимания при анализе данных.