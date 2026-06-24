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НовостиОбщество24 июня 2026 15:04

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 800 автомобилей

Время ожидания составляет около трех часов
Алексей ЕЛАГИН
В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 800 автомобилей

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 800 автомобилей

Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 18.00 среды, 24 июня, в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 800 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 800 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около трех часов. При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Со стороны Тамани скоплений транспорта в настоящее время нет.