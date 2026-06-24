Троллейбусный маршрут №12 в Севастополе возобновляет работу вечером 24 июня Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вечером в среду, 24 июня, троллейбусный маршрут №12 в Севастополе возобновляет свою работу. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, энергетикам удалось запитать новые участки ЛЭП.

«Поэтому с 18.30 возобновляет работу маршрут №12», – рассказал Развожаев.

От пятого километра Балаклавского шоссе до центра будут курсировать шесть специальных троллейбусов. Этот транспорт сможет ехать на аккумуляторах. Севастопольский губернатор предупредил, что троллейбусы будут делать технические остановки, поскольку на некоторых участках провода пока обесточены.

«Это нужно водителю, чтобы опустить или поднять «рога» (токоприемники) для перехода на работу от батарей и обратно», – пояснил глава города-героя.