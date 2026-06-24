В Крыму подешевели помидоры, огурцы и сладкий перец Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В мае в Крыму снизились цены на помидоры, огурцы и сладкий перец. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

По данным республиканского отделения Южного главного управления Банка России, в мае рост цен в регионе по сравнению с апрелем увеличился на 0,6%. Ситуация месяцем ранее была аналогичной. На это повлияли уменьшение предложения, а также рост затрат производителей и поставщиков отдельных товаров.

В Крыму третий месяц подряд дешевеют яйца. Дело в том, что производство в нашей стране выросло. Из-за этого товара стало больше. При этом спрос на яйца сезонно снизился. Кроме того, продолжили дешеветь помидоры, огурцы и сладкий перец. Это связано с ростом урожая. Еще одна причина – сокращение роста затрат аграриев на освещение и обогрев теплиц.

Однако в Крыму подорожали крупы и макароны. Причиной таких изменений стал рост расходов поставщиков и ретейлеров на доставку продукции на полуостров. Кроме того, в Крыму подорожало топливо. Дело в том, что предложение снизилось из-за снижения объемов нефтепереработки. Еще одна причина – сложности с доставкой горючего. При этом спрос на топливо традиционно увеличился во время проведения полевых работ. Кроме того, в мае увеличилось количество туристов.

Инструменты и оборудование, компьютеры и телевизоры подешевели. Расходы производителей и поставщиков техники на закупку зарубежных компонентов и готовых изделий снизились благодаря укреплению рубля.

«В мае годовая инфляция в Крыму замедлилась до 6% после 6,2% месяцем ранее. Однако ее уровень в регионе остается выше, чем по стране в целом. Это объясняется заметным подорожанием санаторно-оздоровительных услуг из-за более выраженной сезонности, – пояснил управляющий Отделением Банка России по Республике Крым Андрей Перетокин.