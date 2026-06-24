Энергоснабжение в Севастополе восстановят вечером 24 июня Фото: Алексей ФОКИН.

Энергоснабжение в Севастополе планируют восстановить вечером в среду, 24 июня. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, специалисты завершают восстановление поврежденной энергоинфраструктуры. В настоящее время работы выходят на финишную прямую.

«Свет в домах ориентировочно появится в период с 20:00 до 21:00», – написал Развожаев.

Губернатор попросил людей не включать все электроприборы одновременно. Дело в том, что резкая нагрузка на сесть может привести к повторным авариям.

«Подключайте технику постепенно. Спасибо за ваше терпение и понимание!», – заключил губернатор.