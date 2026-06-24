Из-за проблем с электричеством «Вода Крыма» ввела график подачи воды в Евпатории Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Из-за проблем с электричеством ГУП РК «Вода Крыма» ввела график подачи питьевой воды в Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Из-за нестабильной подачи электричества запасы воды в резервуарах снизились. Уточняется, что речь идет о водопроводной станции второго подъема.

«Для недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния временно вводится график подачи питьевой воды от насосной станции 2-го подъема», – говорится в сообщении.

Этот ресурс предназначен для нужд Евпатории и Заозерного (кроме района Световой маяк). На предприятии пояснили, что подавать воду будут круглосуточно, однако будет меняться давление. С 05.30 до 10.30 и с 16.30 до 22.00 оно составит 2,3-2,5 атмосферы, с 10.30 до 16.30 – 1,5, а с 22.00 до 5.30 – 0,7 атмосферы.

«После улучшения ситуации с заполняемостью РЧВ насосная станция будет работать в штатном режиме», – заверили в ГУП РК «Вода Крыма».