Крымчанина судили за призывы к экстремизму

Крымчанин получил 1,5 года колонии-поселения за призывы к экстремизму Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе 27-летнего жителя Крыма признали виновным в семи эпизодах публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Крымчанин не раз публиковал в социальных сетях призывы к экстремизму. Уточняется, что речь шла о насильственных действиях в отношении группы лиц по национальному признаку.

«Противоправная деятельность мужчины пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии-поселении. Кроме того, преступнику на 2,5 года запретили администрировать сайты.

«Приговор не вступил в законную силу», – говорится в сообщении.