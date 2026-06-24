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НовостиЧто происходит24 июня 2026 17:59

Над Крымом и другими регионами сбили 245 беспилотников

Средства ПВО уничтожили 245 беспилотников над Крымом и другими регионами
Алексей ЕЛАГИН
Средства ПВО уничтожили 245 беспилотников над Крымом и другими регионами

Средства ПВО уничтожили 245 беспилотников над Крымом и другими регионами

Фото: REUTERS.

В среду, 24 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 245 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с семи утра до восьми вечера.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом и Черным морем. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Смоленской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.